The Guilty: Ethan Hawke e altre star raggiungono Jake Gyllenhaal nel cast del film Netflix

Dopo l'acqusizione del diritti da parte di Netflix, il cast di The Guilty di Antoine Fuqua si è rimpinguato di star, aggiungendo al fianco del già annunciato Jake Gyllenhaal anche Ethan Hawke, Peter Skarsgaard, Riley Keough, Paul Dano e Beau Knapp, probabilmente tutti come presenza esclusivamente vocali data la base del film.

La pellicola, in originale intitolata Den skyldige, è il candidato alla selezione dell’Oscar per il miglior film straniero proposto dalla Danimarca e ha conquistato il World Cinema Audience Award all’ultimo Sundance Film Festival. La trama - come quella del remake - ruota attorno alla figura di un poliziotto sotto investigazione, rimosso dal suo lavoro d’ufficio e mandato in un call-center.



A un certo punto del suo nuovo incarico, riceverà una telefonata da una donna rapita, a quel punto dovrà combattere i suoi demoni interiori per riuscire a salvarla. The Guilty è stato diretto da Gustav Moller, al suo esordio dietro la macchina da presa e il protagonista è interpretato da Jakob Cedergren, ovvero il ruolo che dovrebbe ricoprire Gyllenhaal nel remake americano.



Il film sarà co-prodotto dallo stesso Jake Gyllenhaal. Antoine Fuqua realizzerà The Guilty prima di lanciarsi in nuovo progetto con Will Smith. Gyllenhaal ha interpretato Mysterio in Spider-Man: Far From Home, al fianco del giovane Peter Parker interpretato da Tom Holland.



Su Everyeye trovate la recensione di The Guilty, l'originale danese, e la recensione di Spider-Man: Far From Home.