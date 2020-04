The Guardian, 5 curiosità sul film con Kevin Costner e Ashton Kutcher

Questa Cielo trasmetterà The Guardian - Salvataggio in mare, il film che vede Kevin Costner e Ashton Kutcher nei panni di due aerosoccorritori della Guardia Costiera degli Stati Uniti. Per l'occasione abbiamo raccolto alcuni retroscena sul film diretto da Andrew Davis, lo stesso regista di un classico action come Il Fuggitivo.

Nella pellicola, dopo aver perso la sua squadra di salvataggio in un tragico incidente, il comandante Ben Randall, scosso dall'accaduto, viene mandato contro la sua volontà ad insegnare le tecniche di salvataggio alla "A" School, una scuola che addestra gli aspiranti Rescue Swimmers. Applicando il proprio metodo di insegnamento, Ben viene preso dal nuovo incarico e riconosce nella recluta Jake Fischer le giuste qualità per fare questo mestiere.

Qui sotto potete trovare le curiosità più imperdibili su The Guardian:

Il film, al contrario di altre celebri produzioni come Lo Squalo, non è stato girato in mare ma in una gigantesca piscina . Sul set sono state inoltre utilizzati quasi 30 tonnellate di ghiaccio per ricreare alcune location che inizialmente dovevano essere filmate in Alaska.

. Sul set sono state inoltre utilizzati quasi 30 tonnellate di ghiaccio per ricreare alcune location che inizialmente dovevano essere filmate in Alaska. L'incidente iniziale in elicottero è basato in parte su una storia vera avventura il 7 agosto del 1981.

Nella pellicola vengono utilizzare dei filmati reali di incidenti forniti alla Disney (che ha distribuito The Guardian in USA) dalla Royal Navy britannica e dalla Coastguard Agency.

forniti alla Disney (che ha distribuito The Guardian in USA) dalla Royal Navy britannica e dalla Coastguard Agency. Nel DVD di The Guardian è presente anche un finale alternativo .

. Nel cast ha recitato anche Mark Gangloff, nuotatore olimpico e vincitore della medaglia d'oro ad Atene 2004.

The Guardian andrà in onda oggi, 27 aprile, alle ore 21.15 su Cielo. A proposito di Costner, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Yellowstone, la serie western disponibile da qualche settimana anche in Italia che è stata già rinnovata da Paramount per una terza stagione.