The Grudge: il terrificante nuovo poster del reboot, il trailer arriverà il 28 ottobre

Dopo l'ufficialità della classificazione a Rated-R, il nuovo reboot di The Grudge si mostra ai fan di tutto il mondo con un nuovo terrificante poster promozionale.

Nella locandina, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, delle inquietanti dita morte nascono dalla nuca di un ignaro malcapitato, intento a lavarsi sotto la doccia. L'immagine è stata pensata per celebrare il 15esimo anniversario del film del 2004, e non a caso cita la scena della doccia con Sarah Michelle Gellar.

In aggiunta, vi avvisiamo che il nuovo trailer del film uscirà il prossimo 28 ottobre.

Il secondo reboot americano di The Grudge è interpretato da John Cho, Demian Bichir e Andrea Riseborough. Il regista Sam Raimi, che ha prodotto le prime due puntate del remake americano, ha prodotto anche questo film al fianco di Rob Tapert per la Ghost House. Il film è stato co-scritto dal regista Nicolas Pesce e da Jeff Buhler.

Il franchise giapponese Ju-On conta attualmente nove film tra cui un film crossover con The Ring. La versione americana originale del 2004 di The Grudge è interpretata da Sarah Michelle Gellar, che tornò anche per il sequel del 2006 (ma non per il terzo capitolo, uscito direttamente per il mercato home video).

The Grudge arriverà nei cinema il 3 gennaio 2020, distribuito da Sony e Screen Gems.

