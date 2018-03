The Grudge, la Sony vorrebbe Andrea Riseborough come protagonista del reboot

È quest'oggi il puntualissimoa riportare in esclusiva che la brava Andrea Riseborough sarebbe la prima scelta dellaper l'annunciato reboot di The Grudge , horror giapponese già adattato su territorio americano nel 2004 connel ruolo principale.

Sappiamo che alla regia è stato confermato già dalla scorsa estate Nicolas Pesce, che attualmente starebbe riscrivendo la sceneggiatura per la Ghost House Pictures, casa di produzione di Sam Raimi. Il film sarà una nuova versione dell'horror del 2004 diretto da Takashi Shimizu che vedeva al centro dall'azione un'infermiera afflitta da una maledizione capace di scatenare una rabbia omicida incontrollabile. La Riseborough, se accettasse, dovrebbe interpretare il ruolo di una giovane madre single e detective, protagonista della vicenda.



Questo non è comunque il solo progetto di risalto al quale sarebbe legata l'attrice, dato che Amazon e Sky la vorrebbero anche nel cast della prossima Zero Zero Zero, serie tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano e diretta da Stefano Sollima, attualmente occupato nella post-produzione del suo Sicario 2 - Soldado. La storia sarà ambientata nel mondo del traffico di cocaina e la Riseborough dovrebbe interpretare Emma Landry, l'operation manager degli affari sporchi dell'impero finanziario della sua famiglia.



Si prospettano anni impegnativi per la Riseborough, insomma.