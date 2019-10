The Grudge: primo poster ufficiale per il reboot prodotto da Sam Raimi

Ghost House Pictures ha diffuso in rete il primo poster ufficiale di The Grudge, reboot del franchise horror asiatico partorito da Takashi Shimizu e poi reimmaginato nella versione americana a partire dal 2004.

Il film non sarà né un remake né un sequel dei film precedenti, ma sarà una nuova versione che abbraccerà completamente la mitologia del franchise, pur inserendosi nella stessa linea narrativa in cui era ambientato il primo film americano con Sarah Michelle Gellar e che ambientato in Giappone.

La regia è stata affidata a Nicolas Pesce (The Eyes of My Mother), che in precedenza aveva dichiarato a EW: "E' una versione molto diversa del The Grudge che avete conosciuto in passato. Quei film esisteranno sempre e saranno sempre lì per i fan, ma penso che il pubblico horror al giorno d'oggi stia cercando una storia molto più radicata, molto più realistica e molto più incentrata sui personaggi. Vediamo quali horror hanno successo, questo tipo di storie dell'orrore più intelligenti e più sfumate, e questo è ciò che dovete aspettarvi dal mio film. Stiamo cercando di aggiornarlo per la sensibilità contemporanea, e abbiamo un cast incredibile, e penso che sarà qualcosa di molto diverso. Ci sono un migliaio di film di Grudge là fuori, e volevamo trovare un modo per realizzare una versione che sia unica e diversa da tutte le altre".

La pellicola, la cui uscita nelle sale americane è stata fissata per il 3 gennaio 2020, vede tra i produttori anche Sam Raimi, che di recente ha espresso il forte desiderio di tornare finalmente alla regia di un film: "Mi piacerebbe dirigere di nuovo. Adoro dirigere. È difficile, però, è difficile quando non hai una grande sceneggiatura da dirigere. Sto aspettando di trovare quella giusta, quella che mi parli davvero, qualcosa che tutti vorrebbero amare, ma che sia anche molto personale per me. A quel punto tornerò".

Nel cast di The Grudge troveremo Andrea Riseborough, Willam Sadler, Demián Bichir, Betty Gilpin e Jacki Weaver.