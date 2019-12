The Grudge: orrore puro nel nuovo filmato promozionale del reboot

Sony Pictures ha diffuso una nuova featurette ufficiale dedicata al reboot di The Grudge, la quale contiene una intensa e terrificante scena tratta dal film. La pellicola verrà distribuita nelle sale americane il prossimo 3 gennaio. Un modo decisamente "orrendo" di cominciare l'anno nuovo...

Nel filmato fa capolino anche Sam Raimi, che del reboot è il produttore esecutivo, il quale racconta in linea di massima la terribile maledizione sulla quale il film è basato: "In questa credenza giapponese si dice che quando una persona muore a causa di una terribile rabbia si lascia dietro questa scoria, questo grudge, questo irrisolto desiderio di vendetta e violenza". Anche il regista Nicholas Pesce a un certo punto parla degli effetti della maledizione sulla trama del suo film: "Questo grudge può diffondersi ovunque e su chiunque".

Raimi ha continuato: "Il pubblico sembrava molto colpito dalla serie originale giapponese. Il nuovo film sarà un'esperienza molto più intensa". Potete visualizzare la featurette in alto su questa pagina.

Pesce aveva già preso le distanze dalle precedenti versioni della storia, dichiarando che il suo The Grudge sarà completamente differente rispetto a quanto già visto in passato. Del cast fanno invece parte, oltre alla già nominata Andrea Riseborough, anche Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lin Shaye e Jacki Weaver.

Ricordiamo che il progetto è stato prodotto dal maestro dell'horror Sam Raimi e racconterà la storia della giovane detective Muldoon (Andrea Riseborough), che nel corso del film si ritroverà a dover fare i conti con una presenza demoniaca che sembra perseguitarla. Su queste pagine potete recuperare il traile ufficiale di The Grudge.

Il film è atteso per il debutto in sala il prossimo 3 gennaio e solo un paio di settimane fa ha ufficialmente ricevuto la classificazione rated-R. Per vederlo in Italia, invece, dovremo aspettare il 27 febbraio 2020.