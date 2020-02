The Grudge: in esclusiva per Everyeye una scena dell'horror in anteprima

Oggi vi mostriamo in anteprima una clip tratta da The Grudge, nuovo reboot della celebre saga horror giapponese in uscita in tutte le sale cinematografiche italiane dal prossimo 27 febbraio.

La sequenza, che come al solito potete gustarvi comodamente all'interno dell'articolo, è ambientata in una caffetteria e vanta un'atmosfera sospesa e inquietante, che ricorda non poco quelle di un episodio di True Detective (o del recente The Outsider, la nuova serie HBO tratta da Stephen King: recuperate la nostra recensione in anteprima).

Naturalmente l'irruzione dell'elemento sovrannaturale nell'ambientazione da giallo di investigazione trasforma immediatamente i toni del racconto, come scopriranno loro malgrado i protagonisti della scena.

The Grudge racconterà la storia di una casa maledetta infestata da un fantasma vendicativo che condanna coloro che entrano nell'edificio ad una morte violenta: una poliziotta (Andrea Riseborough), chiamata ad investigare su un caso di omicidio, sarà costretta a far visita all'inquietante abitazione. Il film, diretto da Nicolas Pesce e prodotto da Sam Raimi, è un riavvio del film del 2004 The Grudge, a sua volta remake americano del film giapponese Ju-On, uscito dal 2002. Entrambe le pellicole furono dirette dal regista Takashi Shimizu.

