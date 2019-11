The Grudge: l'inquietante nuovo poster del reboot dell'horror giapponese

Dopo la recente pubblicazione del primo trailer ufficiale, il reboot di The Grudge torna a mostrarsi anche con un inquietante nuovo poster promozionale.

Come al solito potete visionarlo in calce all'articolo.

Ricordiamo che il progetto è stato prodotto dal maestro dell'horror Sam Raimi e racconterà la storia della giovane detective Muldoon (Andrea Riseborough), che nel corso del film si ritroverà a dover fare i conti con una presenza demoniaca che sembra perseguitarla.

Il film è stato diretto da Nicholas Pesce (The Eyes of my Mother, Piercing) che ha già preso le distanze dalle precedenti versioni della storia, dichiarando che il suo The Grudge sarà completamente differente rispetto a quanto già visto in passato. Nel cast, oltre alla già nominata Andrea Riseborough, anche Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lin Shaye, William Sadler e Jacki Weaver.

Il film è atteso per il debutto in sala il prossimo 31 gennaio e solo un paio di settimane fa ha ufficialmente ricevuto la classificazione rated-R. Per vederlo in Italia, invece, dovremo aspettare il 27 febbraio 2020.

Vi ricordiamo che si tratta del secondo reboot statunitense della saga originale di Takashi Shimizu, regista che dopo il successo in Giappone diresse remake nel 2004 con Sarah Michelle Gellar. Shimizu, questa volta, non è stato coinvolto nel progetto.