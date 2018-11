The Grudge: ecco la prima foto del reboot in uscita nel 2019

Bisognerà attendere giugno 2019 per vedere nelle sale il reboot di The Grudge ma nel frattempo Sony ha voluto mostrare la prima foto dal set del film, con il trailer che probabilmente non arriverà prima del nuovo anno. L'uscita di The Grudge è stata anticipata ufficialmente qualche giorno fa ed è ora fissata al giugno 2019.

Il film su cui si basa questo rifacimento, Ju-One: Rancore, è stato scritto e diretto da Takashi Shimazu. La trama vede un uomo che uccide la sua famiglia quando scopre che la moglie si è innamorata di un altro uomo. Gli spiriti dei membri della famiglia uccisa sono così potenti che tornano dall'oltretomba per uccidere l'uomo responsabile degli orribili crimini. Dando il via ad una maledizione che si estende ben oltre i legami familiari, gli spiriti continuano ad uccidere chiunque abiti quella casa.

Nonostante The Ring abbia contribuito alla tendenza di creare un remake statunitense di un horror asiatico, l'universo di The Grudge è molto più vasto e comprende film, fumetti e videogiochi.

Una delle protagoniste del film, Lin Shaye ha parlato in questi termini della pellicola:"Aspetta fino a quando non lo vedrai, è il film più spaventoso a cui abbia mai partecipato, senza dubbio. Inoltre è la parte più spaventosa che abbia mai avuto, i fan dell'horror impazziranno".

Shaye ha elogiato anche il regista, Nicolas Pesce:"Ciò che lo renderà davvero diverso è Nicolas Pesce, autore e regista straordinario, un vero visionario. Lavorare con lui è stato fenomenale, aperto alle mie idee e solitamente non lo è, perché mi ha detto 'Solitamente non faccio fare agli attori quello che vogliono, ma nel tuo caso non c'erano regole'. Le idee che ho avuto sono state ispirate da ciò che stava creando e lui l'ha riconosciuto".

Nel cast di The Grudge troviamo anche John Cho, Demian Bichir e Andrea Riseborough. L'uscita ufficiale è prevista il 21 giugno 2019.