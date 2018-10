The Grudge: anticipata l'uscita del reboot a giugno 2019

Deadline riporta che Sony ha deciso di anticipare l'uscita nelle sale del reboot di The Grudge, inizialmente previsto per il 16 agosto 2019. La nuova data d'uscita ufficiale è il 21 giugno 2019. Questa scelta è probabile che sia stata dettata dalla decisione di rendere disponibile il film in un periodo con maggior affluenza di pubblico nelle sale.

The Grudge racconta le vicende di persone perseguitate dal fantasma di qualcuno morto mentre provava un sentimento di rabbia o dolore.

Il primo film del franchise fu un horror giapponese uscito nel 2000, intitolato Ju-on, diretto da Takashi Shimizu, seguito da alcuni sequel e dal remake americano del 2004, The Grudge, diretto dallo stesso Shimizu, con protagonista la star di Buffy, Sarah Michelle Gellar.

Nel 2014 Sony annunciò il riavvio del franchise di The Grudge, con Jeff Buhler alla sceneggiatura e Sam Raimi alla produzione. Dopo un periodo di silenzio nel 2017 venne annunciato che Nicolas Pesce si stava occupando dello script e si sarebbe occupato anche della regia. Nel film vennero scritturati successivamente Demian Bichir e Andrea Riseborough, insieme alla star di Insidious, Lin Shaye.

Questo spostamento di data potrebbe portare The Grudge a dover affrontare titoli molto forti sulla carta come Toy Story 4, oltre a X-Men: Dark Phoenix e Men in Black, che in quel periodo saranno appena usciti.

Molto più semplice, da questo punto di vista, un debutto a metà agosto.