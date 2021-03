The Grey: quando Liam Neeson girò in condizioni terribili prima di Leonardo DiCaprio

Stasera su Paramount Channel a partire dalle 21:10 torna in onda The Grey, acclamato survival movie con protagonista Liam Neeson diretto dal regista Joe Carnahan.

Basato sul racconto 'Ghost Walker' di Ian MacKenzie Jeffers, anche autore della sceneggiatura insieme a Carnahan, il film segue la storia di un gruppo di petrolieri che, bloccati in Alaska dopo un incidente aereo, devono intraprendere una guerra contro diversi branchi di lupi grigi canadesi per cercare di sopravvivere in mezzo ad un clima spietatamente freddo.

Secondo diversi racconti di Liam Neeson, le temperature durante le riprese arrivavano fino a -40 gradi a Smithers, British Columbia, dove il film è stato girato, e le tempeste di neve che si vedono nel film sono autentiche, e non un'illusione cinematografica prodotta in CGI. I membri del cast indossavano costantemente delle tute termiche sotto i costumi di scena per assicurarsi una protezione aggiuntiva al freddo.

Contrariamente a quanto mostrato nel film, tuttavia, gli attacchi di lupo sono estremamente rari in Nord America. Ne sono stati registrati pochissimi negli anni, e per lo più associati ad animali infettati dalla rabbia. Le principali vittime degli attacchi sono stati i corridori, gli escursionisti o più in generale le persone che si sono malauguratamente imbattute in cuccioli di lupo o nelle tane dei branchi, ma branchi di lupi che attacchino un gruppo di considerato come 'inaudito' dagli studiosi.

Per questo motivo il film è stato accusato da diverse associazioni, per la rappresentazione dei lupi come una minaccia per gli esseri umani. Alcuni hanno ritenuto che The Grey rafforzi l'antica nozione culturale secondo cui gli esseri umani dovrebbero seguire la filosofia dell' 'uccidi per non essere ucciso' ogni volta che incontrano questi animali. Tuttavia la critica ha elogiato il film, considerato uno dei migliori di Liam Neeson (che sostituì Bradley Cooper, inizialmente scelto come protagonista), ed è rimasto storico un articolo di Roger Ebert: il famoso critico cinematografico statunitense ammise di essere stato profondamente colpito da The Grey, al punto che iniziata la visione di un altro film quello stesso giorno, decise di abbandonare la sala per la prima volta nella sua carriera in quanto ancora troppo coinvolto nel film precedente.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Liam Neeson, che trovate su Sky e Now col nuovo film Honest Thief, ha recentemente annunciato il ritiro dagli action movie.