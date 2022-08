The Gray Man nella top 10 dei più visti di sempre di Netflix: ecco la classifica!

Nonostante fosse abbastanza prevedibile, ora iniziano ad arrivare i primi dati ufficiali. Infatti, il film con Ryan Gosling e Chris Evans, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Gray Man, ha ufficialmente iniziato la sua scalata nella Top 10 dei film più visti di sempre su Netflix.

Secondo i dati di visualizzazioni settimanali della piattaforma, The Gray Man ha aggiunto ulteriori 38,9 milioni di ore di streaming nella settimana dal 1 agosto al 7 agosto (abbiamo stimato 40 milioni), il che porta le sue ore totali di streaming finora a 223,93 milioni di ore in soli diciassette giorni dall'uscita, diventando così il sesto film Netflix più visto di tutti i tempi. Con ancora undici giorni rimasti nella finestra dei "primi 28 giorni", The Grey Man è pronto a continuare la scalata.

Al momento della stesura di questo articolo, i prossimi due film nella lista dei 10 migliori di tutti i tempi di Netflix sembrerebbero essere alla portata della pellicola. Se il numero di visualizzazioni dovesse rimanere costante, alla fine dei 28 giorni The Gray Man si piazzerà senza problemi al quarto posto. Ecco la Top 10 della piattaforma in questo momento.