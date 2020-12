The Green Knight, rivelata la nuova data d'uscita del film di David Lowery

Dopo essere stato rimosso dal calendario delle prossime uscite a causa dei vari spostamenti richiesti dalla situazione sanitaria, The Green Knight di David Lowery ha di nuovo una data d'uscita.

A24 ha infatti reso noto che il film con protagonista Dev Patel arriverà nelle sale cinematografiche il 31 luglio 2021.

Questa decisione porterebbe tuttavia la pellicola a contendersi il botteghino con un altro titolo molto atteso, il film Disney Jungle Cruise con Dwayne Johnson e Emily Blunt, anch'esso più volte rimandato causa COVID.

Originariamente diretto al SXSW 2020, dove avrebbe dovuto tenersi la premiere del film, The Green Knight vedrà "il testardo nipote di Re Artù partire all'avventura per confrontarsi con l'eponimo Green Knight".

Nel cast del lungometraggio classificato Rated-R per la presenza di violenza, atti sessuali e e nudità esplicita, troviamo anche Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sean Harris, Sarita Choudhury e Barry Keghan.

Staremo a vedere adesso se questa sarà effettivamente la data in cui uscirà The Green Knight, o se i calendari cinematografici subiranno ulteriori cambiamenti. E nel caso in cui sia il film di David Lowery che Jungle Cruise andranno testa a testa, chi sarà incoronato il re del boxoffice (certo il secondo forse di corone se ne intende più, ma mai sottovalutare The Rock. Mai).