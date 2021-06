The Green Knight, un nuovo video ci spiega la leggenda dietro il film di David Lowery

The Green Knight, il nuovo film di David Lowery, non si basa certo su un personaggio particolarmente noto al grande pubblico: qualcuno, dunque, potrebbe provare un po' di smarrimento nell'approcciarsi a una storia e a dei personaggi le cui radici, invece, risalgono a un bel po' di secoli fa.

Dopo aver stuzzicato la curiosità di tutti grazie allo splendido trailer di The Green Knight, dunque, la produzione del nuovo film con Dev Patel e Alicia Vikander ha pensato di tendere una mano verso i potenziali spettatori totalmente ignari della storia di Sir Gawain.

Piuttosto che limitarsi ad un nuovo teaser o allo spot televisivo di turno, dunque, A24 ha pubblicato un video atto a spiegarci in pochi minuti la leggenda da cui il regista di A Ghost Story ha pensato di trarre il suo nuovo, attesissimo film.

La clip ci fornisce tutte le informazioni essenziali sulla leggenda di Sir Gawain e del Cavaliere Verde, soffermandosi anche su dettagli che potrebbero incuriosire molti spettatori, come il noto legame tra la nostra storia e J.R.R. Tolkien, che per primo riuscì a tradurla in inglese corrente contribuendo in maniera decisiva alla sua diffusione.

Avete trovato utile questo video? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, è stato confermato che The Green Knight sarà Rated-R.