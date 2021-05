The Green Knight: guardate lo spettacolare trailer del nuovo fantasy di David Lowery!

La A24 ha distribuito il trailer ufficiale per The Green Knight, atteso nuovo fantasy del regista David Lowery in uscita quest'estate con protagonista Dev Patel nel ruolo del leggendario Sir Gawain.

Ispirato alla secolare leggenda arturiana e scritto e diretto da David Lowery, che sta attualmente dirigendo Peter Pan & Wendy per Disney, The Green Knight include nel cast comprende Ralph Ineson nei panni del Cavaliere Verde, così come Joel Edgerton, Alicia Vikander, Sean Harris, Kate Dickie, Erin Kellyman e Barry Keoghan in ruoli secondari.

Il trailer si concentra sull'assoluta presenza del Cavaliere Verde, in quella che sembra una miscela di sensibilità fantasy con sfumature particolarmente raccapriccianti. Nel frattempo, il Gawain di Patel sembra evolversi da giovane cavaliere idealista a re schiacciato dal peso della sua stessa corona.

Come tanti film di questi mesi, anche The Green Knight sarebbe dovuto uscire a marzo 2020, inizialmente era stata prevista addirittura una prima mondiale al SXSW ma a causa della pandemia è stato rinviato ad oltranza, e adesso la data d'uscita nelle sale americane è prevista per il prossimo 30 luglio. La trama racconta la storia di Sir Gawain (Dev Patel), spericolato e testardo nipote di Re Artù, che intraprende un audace viaggio per affrontare il Cavaliere Verde, un gigantesco essere dalla pelle color smeraldo, allo scopo di dimostrare il suo valore agli occhi della propria famiglia e soprattutto dei propri sudditi.