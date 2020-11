The Green Knight, il film fantasy di David Lowery sarà rated-R

Era uno dei film più attesi del 2020, e avrebbe dovuto essere presentato al SXSW 2020, ma la pandemia ha costretto allo slittamento anche The Green Knight, il film fantasy di David Lowery targato A24. Al momento non è stata ancora ufficializzata una nuova data d'uscita, ma c'è una notizia che stuzzica ulteriormente la curiosità del pubblico.

The Green Knight, infatti, è stato ufficialmente classificato rated-R dalla MPAA (Motion Picture Association of America). La motivazione è la presenza di scene di "violenza, sessualità e nudità esplicita". Stando alla sinossi ufficiale, è difficile individuare come potrebbe esserci quest'ultima: MPAA ha parlato di "graphic nudity", che sta a indicare solitamente un nudo integrale frontale maschile.

Il film, ispirato al ciclo di leggende arturiane, ha per protagonista Dev Patel, che interpreta Sir Gawain, il nipote sfrontato e testardo di Re Artù. Gaiwan si mette alla ricerca del Cavaliere Verde, un gigante dalla pelle smeralda. Lungo la strada il protagonista incontrerà fantasmi, ladri, mostri e altre creature, per quella che è annunciata come una spettacolare avventura fantasy.

David Lowery, classe 1980, ha diretto tra l'altro The Old Man and The Gun, A Ghost Story e il remake Disney di Il drago invisibile. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al primo trailer di The Green knight.