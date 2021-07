The Green Knight, il film di David Lowery è certificato fresh su Rotten Tomatoes

Dopo un intero anno di posticipi dovuto alla Pandemia di Coronavirus, finalmente anche l'attesissimo e conturbante The Green Knight di David Lowery è uscito nelle sale cinematografiche americane, ricevendo una straordinaria accoglienza da parte della critica e un punteggio davvero ottimo su Rotten Tomatoes.

Su di una media di 142 recensioni della critica, infatti, lo score del film è attualmente all'89% di gradimento, e questo gli ha già fatto ottenere in tempi davvero brevi il certificato "fresh" sul sito, lasciandolo divenire uno dei film più apprezzati dell'attuale stagione cinematografica.



Protagonista dell'interessantissimo The Green Knight un nutrito cast di star guidato da Dave Patel nei panni di Gawin e composto anche da Alicia Vikander nel ruolo di Lady Esel, Joel Edgerton, Sean Herris in quello di Re Artù e Ralph Ineson nella parte del Cavaliere Verde. A occuparsi degli effetti speciali del progetto ci ha pensato la prestigiosa Weta Digital.

The Green Knight è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi ieri, 30 luglio 2021, mentre non c'è ancora nessuna data ufficiale per il mercato italiano, dove è probabile possa approdare su qualche piattaforma streaming, Netflix o Amazon Prime Video che sia. In attesa di capire quando uscirà anche in territorio nostrano, comunque, per ulteriori approfondimenti su uno dei film più blasonati e apprezzati della stagione vi rimandiamo al nostro speciale sulla storia del Cavaliere Verde.



Fateci sapere cosa ne pensate e quanto state aspettando il film lasciando un commento nell'apposita sezione in calce alla notizia.