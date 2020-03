The Green Knight di David Lowery sarà presentato in anteprima mondiale al SXSW 2020

Come riporta l'attendibile Variety, il promettente e atteso The Green Knight di David Lowery (A Ghost Story, The Old Man & The Gun) prodotto e distribuito dalla A24 sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo SXSW 2020, il South by Southwest Film Festival di Austin, Texas, che ha luogo ogni anno in primavera.

Anno difficile anche per il SXSW, comunque, a causa della diffusione del Coronavirus. Sono state infatti 1500 le persone firmatarie della petizione per annullare la nuova edizione del festival per paura del Covid-19, ma l'organizzazione al momento ha deciso di procedere come da programma alle proiezioni, ai concerti musicali e alle opera tecnologiche che ravvivano ogni anno Austin.



Nell'edizione in programma quest'anno, dal 13 al 22 marzo, il film d'apertura sarà The Kind of Staten Island di Judd Apatow con protagonista Pete Davidson. Tra gli altri titoli in programma e già annunciati troviamo anche The Lovebirds con Issa Rae e Kumail Nanjiani, e la commedia Bad Trip con Tiffany Haddish.



Protagonista dell'interessantissimo The Green Knight un nutrito cast di star guidato da Dave Patel nei panni di Gawin e composto anche da Alicia Vikander nel ruolo di Lady Esel, Joel Edgerton, Sean Herris in quello di Re Artù e Ralph Ineson nella parte del Cavaliere Verde. A occuparsi degli effetti speciali del progetto ci ha pensato la prestigiosa Weta Digital.

The Green Knight uscirà nelle sale americane il prossimo 29 maggio, mentre non c'è ancora nessuna data ufficiale per il mercato italiano, dove è probabile possa approdare su qualche piattaforma streaming, Netflix o Amazon Prime Video che sia.