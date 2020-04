The Green Hornet and Kato: la Universal Pictures è al lavoro sul remake

Pochi mesi fa abbiamo saputo che la Amasia Entertainment aveva acquistato i diritti di The Green Hornet: adesso la piccola casa produttrice ha trovato un prezioso alleato nella Universal Pictures, che è già alla lavoro sul remake della della pellicola con Christoph Waltz e Cameron Diaz.

Al momento le sedie del cast, così come quelle della regia, sono ancora vacanti, ma la Universal procede spedita nella pre-produzione del film:

"The Green Hornet è uno dei più iconici supereroi mai creati e ha intrattenuto generazioni di fan con ogni genere di avventure." ha detto il presidente della Universal Peter Cramer, "Siamo entusiasti all'idea di collaborare con Michael, Bradley e l'intero team della Amasia per rilanciare sul grande schermo Britt Reid, Kato e Black Beauty e non vediamo l'ora di condividere questi personaggi col grande pubblico".

"La Universal sarà una grande casa per il nostro Green Hornet and Kato", ha continuato la Amasia, "La squadra della Universal condivide la nostra passione ed entusiasmo per il progetto e metterà a disposizione i fondi per una distribuzione globale. Con al Universal sentiamo di poter unire passato e futuro e creare in contemporanea una nuova versione del franchise che sia innovativa ed eccitante, ma che rispetti la tradizione e la storia del personaggio."

La tradizione cinematografica di Green Hornet inizia negli anni '60 quando Van Wiliams ne vestì per la prima volta i panni. Da lì una grande quantità di produzioni, seriali e non, hanno attinto al verde del suo costume e chissà che stavolta non sia Nicholas Cage ad indossare la maschera di Green Hornet, dopo che fu vicinissimo ad interpretarlo nel 2011.