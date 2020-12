The Green Hornet and Kato, David Koepp sarà lo sceneggiatore del remake

Lo scorso gennaio era stata annunciata l'intenzione di Universal Pictures di sviluppare un remake di The Green Hornet dopo il semi-flop del film del 2011, e pochi mesi dopo è stata confermata la produzione di The Green Hornet and Kato. Quest'oggi scopriamo chi si occuperà della sceneggiatura.

Entra in scena David Koepp, lo sceneggiatore, tra i titoli di cui si è occupato, di di Jurassic Park (1993), Carlito's Way (1993), Mission: Impossibile (1996) e il primo Spider-Man di Raimi.

Sarà lui infatti ad occuparsi dello script di The Green Hornet and Kato, mentre l'ex-Presidente dei Marvel Studios e fondatore della Amasia Entertainment, Michael Helfant, e Bradley Gallo, produrranno la pellicola.



Ideato da George W. Trendle, The Green Hornet è stato uno dei primi adventure show, trasformato adattato poi per lo schermo da Unoversal negli anni '40, e nuovamente nel '66 sotto forma di serie tv (con Bruce Lee nel ruolo di Kato). Qui Britt Reid (an Williams), il proprietario del Daily Sentinel, sfruttava le informazioni a propria disposizione, delle armi innovative e una superauto chiamata Black Beauty per sconfiggere i criminali assieme alla sua fidata spalla Kato, assumendo l'identità del vigilante Green Hornet.



La sua più recente iterazione cinematografica risale invece al 2011, in occasione del film di Michael Gondry con Seth Rogen e Jay Chou.