The Greatest Showman, Michelle Williams vuole il sequel: 'Tornerei all'istante'

Si è parlato tanto di un potenziale sequel di The Greatest Showman, ma finora nulla di concreto all'orizzonte... Con grande dispiacere di Michelle Williams, che tornerebbe prima di subito.

Tra i tanti film che hanno ricevuto un sequel, The Greatest Showman non è ancora tra questi, ma sono in molti a volere un continuo delle avventure di P.T. Barnum e il resto dei personaggi che hanno popolato la pellicola diretta da Michael Gracey.

E tra questi vi è anche una delle star del film, Michelle Williams, che in una recente intervista ha affermato: "Farei un altro di quei film all'istante. Mi piacerebbe moltissimo se realizzassero un sequel".

"Quel film ha portato così tanta gioia a così tante persone, e rendere felici le persone... Beh quello sì che è qualcosa che vale la pena fare con il proprio tempo" ha elaborato l'attrice "Amo davvero [The Greatest Showman]. Mia figlia Matilda canta quelle canzoni. Mia madre ascolta ancora la colonna sonora. E io amo fare cose per ragazzi che sono pieni di gioia e positività".

E voi, vorreste un sequel di The Greatest Showman? Siete tra quelli che non riescono a smettere di cantare i brani della colonna sonora? Fateci sapere nei commenti. Intanto qui vi lasciamo la nostra recensione di The Greatest Showman.