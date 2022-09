The Greatest Showman, anche Hugh Jackman spera nel sequel

Dopo che qualche mese fa MIchelle Williams si era espressa sul sequel di The Greatest Showman e sull'eventualità di poter ritornare presto nei panni di Charity Barnum, questa volta a tornare sull'argomento è stato lo stesso Hugh Jackman, protagonista del film diretto da Michael Gracey.

The Greatest Showman si è rivelato uno dei blockbuster più sorprendenti dell'era moderna con la sua nomination agli Oscar per la miglior canzone originale ed i suoi 430 milioni di incasso, di cui 174 milioni solo negli Stati Uniti. Nonostante un inizio in salita ( la pellicola andò relativamente male nel primo weekend nelle sale) le sorti del film sono esponenzialmente migliorate tanto da spingere attori e fan a sperare in un sequel.

Del seguito del primo film non c'è mai stato un annuncio ufficiale, non esiste nemmeno una sceneggiatura abbozzata e il tutto appare più come un sogno dei fan che come progetto vero e proprio. I ritardi nel mettere in moto una produzione effettiva pare vadano ritrovati nella mancanza di un accordo tra la Chernin Entertainment, casa di produzione del film, e i 20th Century Studios di proprietà della Walt Disney Company.

Nonostante i problemi di ordine tecnico e burocratico tutto il cast sembrerebbe pronto a rimettersi in gioco per un secondo capitolo del film. Hugh Jackman (Phineas Taylor Barnum) in una recente intervista ha lasciato trasparire la sua volontà e disponibilità a prendere parte al progetto: "C'è sempre una possibilità, ho fatto alcuni sequel nella mia vita", ha detto l'attore a Variety. "Ma non c'è un piano, non c'è una sceneggiatura che io conosca, per ora".

In attesa di qualche notizia che possa confermare quello che per ora non è nulla di concreto, The Greatest Showman è disponibile sulla piattaforma Disney+ e qui potete trovare la nostra recensione al film del 2017.