The Greatest Showman: Hugh Jackman nella nuova featurette sottotitolata in italiano

La 20th Century Fox ha diffuso in streaming una featurette sottotitolata in italiano di, musical con protagonista assoluto

Per Jackman si tratta del secondo ruolo in un grande musical dopo quello in Les Miserables; la pellicola è diretta dall’esordiente Micheal Gracey. Il pezzo forte della produzione, però, dopo un anno dedicato a La La Land, saranno proprio le canzoni originali scritte dai talentuosissimi Benj Pasek e Justin Paul, freschi del Premio Oscar quest'anno proprio per il musical di Damien Chazelle. Un valore aggiunto decisamente non indifferente.

Ispirato all'immaginazione di P.T. Burnam, famoso imprenditore e circense statunitense, il film celebrerà con una messa in scena coloratissima carica di sentimento e voglia di riscatto la creazione di un'impresa di spettacolo del visionario protagonista, asceso da umili origini fino al successo mondiale.

In The Greatest Showman scritto da Bill Condon (La Bella e la Bestia), Michael Arndt e Jenny Bicks vedremo al fianco di Jackman anche Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson e Zendaya, per un'uscita prevista nelle sale il 25 dicembre 2017.



Il film è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà.