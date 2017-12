The Greatest Showman, Hugh Jackman canta in sala prove "From Now On"

Domani pubblicheremo la nostra recensione dell'atteso The Greatest Showman dell'esordiente Michael Gracey, musical basato sulla storia dicon protagonisti, ma oggi laha rilasciato online nuovo materiale cantato del film.

Nel vdeo che potete così ammirare in calce è possibile ascoltare una breve introduzione del regista e del protagonista prima delle prove di una delle canzoni del progetto, "From Now On", scritta come tutte le altre dai talentuosi Benj Pasek e Justin Paul (La La Land). Come spiega Jackman, cantare questa canzone lo ha portato a "disobbedire agli ordini del suo dottore circa la salute del suo naso".



Ispirato all'immaginazione di P.T. Burnam, famoso imprenditore e circense statunitense, il film celebrerà con una messa in scena coloratissima carica di sentimento e voglia di riscatto la creazione di un'impresa di spettacolo del visionario protagonista, asceso da umili origini fino al successo mondiale.



In The Greatest Showman scritto da Bill Condon (La Bella e la Bestia), Michael Arndt e Jenny Bicks vedremo al fianco di Jackman anche Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Keala Settle, Paul Sparks e Zendaya, per un'uscita prevista nelle sale il 25 dicembre 2017, in tempo per movimentare ed emozionare insieme a Star Wars: Gli ultimi Jedi e l'atteso Coco della Pixar questo Natale.