The Greatest Showman: ecco il cast nel primo trailer LIVE della storia!

Unrealizzato "live" non si era mai visto. Adesso c'è e lo ha fatto il cast di The Greatest Showman , il nuovo film con

The Greatest Showman è un musical drama che segue la storia di P.T. Barnum, l'uomo che ha fondato il circo che sarebbe poi divenuto famoso col nome di Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus; questa pellicola dovrebbe essere una delle più viste durante il periodo delle feste 2017.

Il promo che vedrete in questo video non è il classico trailer: è stato realizzato in tempo reale! Date un'occhiata! Durante il telecast di FOX (A Christmas Story: Live), il cast di The Greatest Showman si è esibito live su MTV e Facebook. Jackman, Efron, Zendaya e Keala Settle (che interpreta la donna barbuta lady Lettie Lutz), hanno cantato e ballato su “Come Alive” dal soundtrack originale del film, che vede musiche scritte dai compositori dello score di La La Land, Benj Pasek e Justin Paul. Date un'occhiata a tutta la performance nel video!

Diretto dall'artista degli effetti visivi Michael Gracey da una sceneggiatura di Bill Condon (La Bella e la Bestia), e Jenny Bicks (Sex and the City, Rio 2), The Greatest Showman racconta di come Barnum abbia radunato le star del suo circo. Il film si è già accaparrato 3 nomination ai Golden Globes del 2018: Jackman per Miglior Attore, Miglior Film Comedy o Musical, e miglior canzone originale “This Is Me”.

Che ve ne pare del trailer di The Greatest Showman? Ditecelo nei commenti!