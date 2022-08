The Greatest Hits, Justin H. Min e Lucy Boynton sono i protagonisti del musical

La star di The Umbrella Academy Justin H. Min e l'attrice di Bohemian Rhapsody Lucy Boynton saranno tra i protagonisti del nuovo film musical prodotto da Searchlight Pictures, The Greatest Hits.

Searchlight Pictures sta tirando fuori dal cilindro un nuovo musical che potrebbe presto diventare uno dei preferiti del pubblico.

Sulla scia del successo di pellicole come ad esempio The Greatest Showman con Hugh Jackman, è adesso in produzione un film scritto e diretto fa Ned Benson (La Scomparsa di Eleanor Rigby, Black Widow) che vedrà tra i suoi protagonisti Justin H. Min e Lucy Boynton.

Non sappiamo ancora granché in merito, poiché trama del film e ruoli dei vari personaggi non sono ancora stati rivelati, ma la storia è descritta come "una storia d'amore che fa perno sulla connessione tra musica e memoria e come riescano a trasportarci... A volte anche in senso più letterale".

Tra i produttori di The Greatest Hits troviamo Benson, Michael London, Shannon Gaulding, Cassandra Kulukundis e Stephanie Davis.

Le riprese del film dovrebbero iniziare a settembre, ma non abbiamo ancora una possibile data d'uscita.

Intanto, ritroverete presto Justin H. Min nella quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, mentre Lucy Boynton apparirà prossimamente nei film Marie Antoinette e The Pale Blue Eye.