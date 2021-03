The Greatest Beer Run Ever: Zac Efron e Russell Crowe nel film di Peter Farrelly

Un paio di anni fa veniva annunciato un nuovo progetto per il regista di Green Book Peter Farrelly: l'adattamento cinematografico di The Greatest Beer Run Ever, che negli scorsi mesi aveva già iniziato ad assemblare il suo cast. Ora però sembra proprio che vi saranno delle nuove aggiunte, a partire da Zac Efron e Russel Crowe.

Secondo gli ultimi report, infatti, Efron e Crowe sarebbero in trattative per sostituire i già annunciati Dylan O'Brien e Viggo Mortensen, che pare abbiano dovuto rinunciare alla pellicola per via di conflitti di calendario.

A loro si dovrebbe poi aggiungere Bill Murray in quello che sarebbe un ruolo di supporto.

The Greatest Beer Run Ever, ricordiamo, ha come protagonista John Chick Donouhue, un marine di 26 anni che lasciò New York nel 1967 "per farsi un paio di birre con i suoi amici d'infanzia nell'esercito... Mentre erano in guerra in Vietnam".

Efron dovrebbe dunque subentrare a O'Brien nel ruolo di Donouhue, mentre Crowe a Mortensen in quello del reporter che incontrerà Chick e gli rivelerà la verità sulla Guerra del Vietnam e su come agli Americani sia stata raccontata tutt'altra storia. Murray, invece, si ipotizza possa interpretare The Colonel, ovvero colui che convincerà Chick a intraprendere questo particolare viaggio.

La produzione del film, di cui ora su sarebbero apparentemente incaricati gli Apple Studios, dovrebbe iniziare ad agosto in Australia o in Nuova Zelanda, ovvero due dei paesi che stanno avedo meno problemi con la pandemia, e nei quali è più frequente di questi tempi vedere attive grandi produzioni cinematografiche e televisive.