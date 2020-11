The Great Wall: sicuramente non conoscete queste curiosità sul fantasy con Matt Damon!

Stasera su Italia 1 a partire dalle 21:20 torna in tv The Great Wall, kolossal del 2016 diretto dal grande regista Zhang Yimou e interpretato dalle superstar Matt Damon e Pedro Pascal.

Si tratta del primo film in lingua inglese diretto dal maestro cinese, conosciuto in tutto il mondo per il capolavoro Lanterne Rosse e i successivi kolossal Hero e La foresta dei pugnali volanti. La storia ruota intorno alla mitologica costruzione della Grande Muraglia Cinese, che nella finzione del film viene eretta per tenere le fameliche e mostruose creature Taotie fuori dai territori dell'impero.

Per chi non conosce l'intera filmografia di Zhang Yimou, tipicamente attratta dai grandi drammi sulla condizione femminile in Cina, questo kolossal fantasy (il film più costoso di sempre in Cina, con un budget di $135 milioni) potrebbe essere erroneamente considerato un film intenzionalmente collegato film a Hero: entrambi iniziano con un testo introduttivo che termina con la frase "questa è una delle leggende", inoltre il personaggio principale di Hero è denominato Senza Nome, mentre in The Great Wall l'esercito a difesa dei confini è noto come Ordine Senza Nome. Infine, tra gli altri punti in comune c'è anche l'uso dei colori per differenziare i personaggi e le loro storie, quest'ultimo un vero e proprio marchio di fabbrica nel cinema di Yimou, tendenzialmente molto 'saturo'. A tal proposito: le montagne colorate nel film sono reali, si trovano a Zhangye nella regione nord-occidentale della Cina.

Fra le altre curiosità quella relativa ad uno dei poster promozionali, secondo il quale ci vollero 1700 anni per costruire la Grande Muraglia: tecnicamente la frase è accurata, poiché è stata assemblata tramite i lavori separati voluti da diverse dinastie regnanti.

Infine impossibile non citare l'incontro fra Andy Lau e Matt Damon: i due attori hanno entrambi interpretato lo stesso ruolo di un criminale che lavora come talpa nelle forze di polizia. Lau è stato un membro della triade infiltrato come ispettore senior per la polizia di Hong Kong in Infernal Affairs (2002), mentre Damon è stato la sua controparte americana, Colin Sullivan della Polizia di Stato del Massachusetts, nel remake americano The Departed - Il bene e il male (2006).

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai migliori wuxia movie e, sempre a tema oriente, ai migliori film sui samurai.