The Great Wall, Matt Damon si allenò con un arciere professionista per il film!

The Great Wall si è immediatamente contraddistinto per essere uno dei film di produzione cinese a più alto budget della storia. Per ottenere credito internazionale la pellicola ha ottenuto un protagonista di prim'ordine come Matt Damon che si impegnò moltissimo per la lavorazione del film.

Come molto spesso succede per i film d'azione gli attori sono sottoposti ad allenamenti stremanti per raggiungere la forma fisica adatta e per sviluppare le abilità necessarie per il film. Questa abitudine ha colpito anche Matt Damon. Nonostante The Great Wall non sia stato apprezzato da tutti compresa la figlia di Damon, l'attore, come al solito, ci ha tenuto a dare il 100% per il ruolo. Questo consisteva, ovviamente, anche nel plasmare il proprio fisico.

Più che sviluppare la sua forza fisica, l'interprete ebbe il compito di accrescere le sue abilità con l'arco dato che per tutto il film sarebbe stato costretto ad utilizzarlo. Per rendere l'uso dell'arma il più accurato e fedele possibile, Damon è stato allenato dal campione del mondo di tiro con l'arco Lajos Kassai in Ungheria per lungo tempo per riuscire a trasmettergli una tecnica capace di essere valida per la realizzazione della pellicola.

