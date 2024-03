The Great Wall, che disastro! 8 anni dopo il punteggio è ancora pessimo

Non sempre i film che sulla carta si preannunciano un grande successo riescono a tener fede alle aspettative. Uno degli esempi più lampanti degli ultimi anni è sicuramente The Great Wall: la prima pellicola in lingua inglese del regista cinese Zhang Yimou, infatti, non riesce a guadagnare punti nemmeno dopo quasi 8 anni dal suo debutto.

Nonostante gli sforzi del regista e dei suoi interpreti (Matt Damon si allenò con un arciere professionista per il film) il blockbuster più costoso della cinematografia cinese - costato alle produzioni ben 135 milioni di dollari - è stato un fallimento di incassi, riuscendo a racimolare meno di 100 milioni di dollari nelle sale. Ma The Great Wall non è stato solo un flop di pubblico e incassi: il film è stato accolto duramente anche dalla critica e ancora oggi la situazione non sembra essere cambiata, con Rotten Tomatoes che segna un desolante 35%.

È quello che ha ammesso lo stesso Matt Damon in un’intervista in cui l’attore ha dichiarato: “The Great Wall non è coerente. Sapevo che sarebbe stato un disastro fin dalle riprese, ma ho cercato di resistere. Spero di non provare quella sensazione mai più”. Come se non bastassero questi risultati poco incoraggianti, altre critiche sono arrivate per aver perpetuato lo stereotipo del "salvatore bianco", dell’estraneo che si immerge in una nuova cultura, ne scopre il valore, aiuta il suo popolo nella lotta contro un nemico interno e lo conduce ad un lieto fine. Ma di cosa parla esattamente il film?

William Garin (Matt Damon) e Pero Tovar (Pedro Pascal) sono dei mercenari che stanno attraversando la Cina nella speranza di entrare in possesso della cosiddetta “polvere nera”, una specie di antenata della polvere da sparo, ma vengono attaccati da una creatura che stermina gran parte della loro ciurma. Una volta arrivati sulla terraferma, i due sono vengono e incontrano Ballard (Willem Defoe) che come loro aveva cercato fortuna in Oriente. Grazie alle loro capacità in battaglia, i mercenari vennero accolti nell’esercito cinese. Se vi siete persi questo film, qui trovate la nostra recensione The Great Wall.

Su Dungeons & Dragons - L'onore Dei Ladri 4K UHD è uno dei più venduti di oggi.