The Gray Man è ufficialmente il film Netflix più visto del 2022, e il quarto all time!

Il successo di The Gray Man è stato immediato fin dall'esordio sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, ma adesso è stato certificato: a quanto pare, infatti, il blockbuster action diretto dai fratelli Russo è ufficialmente il film Netflix più visto del 2022.

The Gray Man è uscito su Netflix il mese scorso e, sebbene abbia ricevuto reazioni contrastanti da parte della critica, la risposta del pubblico è stata immediata: all'esordio infatti il film si è guadagnato il secondo miglior weekend di apertura dell'anno, dietro solo a The Adam Project, ma 'sul lungo' è riuscito a superare la commedia sci-fi con Ryan Reynolds aggiudicandosi il primo posto nella classifica dei film più visti del 2022.

Inoltre, come segnalato dal post pubblicato dai fratelli Russo (post che potete trovare in calce all'articolo) The Gray Man è anche quarto film Netflix nella top all time: "Enormi congratulazioni al team di The Gray Man! E grazie a tutti voi per la visione", hanno scritto i due registi, che dopo i record di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame continuano a vincere anche in streaming.

Ricordiamo che, subito dopo l'uscita del film, Netflix ha annunciato un sequel e uno spin off di The Gray Man, con l'obiettivo di creare un "grande franchise ambientato nel mondo dello spionaggio" tratto dai romanzi di Mark Greaney. Il sequel di The Gray Man avrà ancora una volta protagonista Ryan Gosling, che tornerà insieme ai Russo, che produrranno e dirigeranno, e al co-sceneggiatore Stephen McFeely. Lo spin off di The Gray Man, che "esplorerà un elemento diverso dell'universo della saga", è ancora senza titolo e sarà scritto dagli sceneggiatori di Deadpool Paul Wernick e Rhett Reese.

In attesa dei numeri ufficiali, restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sul futuro della saga.