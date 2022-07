The Gray Man: ecco il nuovo trailer del film Netflix con Chris Evans e Ryan Gosling

Condiviso online un nuovo teaser trailer di The Gray Man, la prossima pellicola Netflix diretta dai Fratelli Russo con protagonisti Chris Evans e Ryan Gosling.

Basato sull'omonimo romanzo scritto da Mark Greaney, The Gray Man segue le vicende di Court Gentry (Gosling), ex agente CIA ora assassino al soldo del miglior offerente che dà la caccia in giro per il mondo al suo ex superiore Lloyd Hansen (Evans). Potete dare uno sguardo al nuovo trailer, che è stato condiviso su Twitter dai registi, a fine notizia.

Questa la sinossi ufficiale del film: “The Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall’agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l’obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l’impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte”.

Oltre a Gosling e Evans, che ha ricevuto un nuovo poster, il ricchissimo cast è composto da Billy Bob Thornton, Ana de Armas, Regé-Jean Page di Bridgerton e Wagner Moura di Narcos. Il film arriverà su Netflix il prossimo 22 luglio.

Per salutarvi, vi rimandiamo ad un altro trailer di The Gray Man.