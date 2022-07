The Gray Man, per Regé-Jean Page è il mix 'soave e sofisticato' dei Bond e i Bourne

La storia dei film di spionaggio al cinema è composta da grandi saghe come James Bond, Mission: Impossible e Jason Bourne. Tuttavia l'obiettivo dei fratelli Russo con The Gray Man è proprio quello di raggiungere vette di cinema così iconiche. Il film verrà pubblicato su Netflix il 22 luglio e i fan sono molto curiosi.

Anche la star Regé-Jean Page ha indicato quelle saghe come punto di riferimento e metro di paragone per The Gray Man:"Non c'è limite alla portata di questo film. È un'avventura on the road globale, ma con spie, esplosioni, pistole, cadute dall'aereo. Non c'è niente che non sia in questo film. Ha quel qualcosa del tipo 'Cosa ci fa ancora in piedi quel tizio?'; ha la raffinatezza del fattore Bond e quella iperreale e iperviolenta. Mette tutto nel calderone e lo rende più appetibile grazie al connubio di questi elementi" ha dichiarato l'ex star di Bridgerton. Sul nostro sito trovate il poster di The Gray Man.



Le aspettative intorno a The Gray Man sono molto alte ma fortunatamente non manca molto prima che il film venga distribuito su Netflix.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, The Gray Man è tratto dall'omonimo romanzo di Mark Greaney, e racconta la storia di un mercenario reclutato dalla CIA che scopre accidentalmente dei segreti dell'agenzia e per questo motivo diventa bersaglio dello psicopatico Lloyd Hansen e non solo.



Nel cast di The Gray Man ci sarà Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas e Jessica Henwick.

Scoprite il nuovo trailer di The Gray Man, in attesa di vedere il film in streaming sulla piattaforma di Netflix.