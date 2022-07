The Gray Man è il secondo film più popolare del 2022 su Netflix: chi ha fatto di meglio?

Considerato che Netflix ha già annunciato un sequel e uno spin off per The Gray Man, non sorprese scoprire che i numeri del nuovo action-movie dei fratelli Russo con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas siano tra i migliori dell'anno per la piattaforma di streaming.

Anzi, i secondi migliori del 2022, ad essere precisi: nelle ultime ore, infatti Netflix ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti sui risultati delle nuove uscite, e a quanto pare The Gray Man è stato visto per un totale di 88 milioni di ore. Quei numeri fanno del film dei registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame il secondo più grande "fine settimana di apertura" dell'anno per un film originale Netflix, dietro solo a The Adam Project, interpretato da Ryan Reynolds, che invece qualche settimana fa aveva debuttato con 92 milioni di ore di streaming nel suo primo fine settimana.

Dopo The Adam Project e The Gray Man, i più grandi weekend cinematografici su Netflix nel 2022 sono stati Hustle di Adam Sandler con 84 milioni di ore di streaming, 365 Days: This Day con 77,98 milioni di ore di streaming e Senior Year con 55,94 milioni ore di streaming nella settimana 1. Inoltre, i numeri di "apertura" di The Gray Man gli garantiscono il quinto weekend migliore di sempre su Netflix, sotto Red Notice (148,7 milioni di ore di streaming), Don't Look Up (111 milioni di ore di streaming), The Adam Project (92,3 milioni di ore di streaming), e The Kissing Booth 3 (90,8 milioni di ore di streaming). Il più grande successo di sempre per la piattaforma sull'intero mese rimane Red Notice, con 364 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni.

Staremo a vedere come si comporterà il nuovo action dei Russo sulla lunga distanza. Nel frattempo, vi ricordiamo che The Gray Man è ora disponibile su Netflix.