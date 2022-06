The Gray Man: Ryan Gosling si dissolve, il nuovo poster è tutto per lui

Ormai The Gray Man ha assunto i contorni di uno dei blockbuster action più grossi di tutto l'anno. Il film Netflix mette insieme Ryan Gosling e Chris Evans nei panni di due agenti della CIA intenzionati a uccidersi l'un l'altro. La spy story dei Fratelli Russo guadagna uno dei suoi ultimi poster, stupendo e tutto dedicato a Ryan Gosling.

Sembra avere i contorni di un high budget ad altissimo tasso di adrenalina, il nuovo progetto dei registi di Captain America (The Winter Soldier e Civil War) e Avengers (Infinity War ed Endgame) pronto a sbarcare su Netflix fra poco meno di un mese, il 22 luglio. Poco tempo fa avevamo visto i suoi protagonisti, gli acerrimi nemici Ryan Gosling e Chris Evans, scontrarsi al loro primo incontro in questa clip di The Gray Man. Ma avevamo avuto modo di prende confidenza con il cast al completo grazie ai tanti character poster di The Gray Man.

Oggi, un nuovo poster ufficiale reso pubblico da Netflix è tutto dedicato al vero protagonista – se consideriamo il baffuto Chris Evans come il vero antagonista, inquietantissimo, di questa storia – del film. Un Ryan Gosling in dissolvenza, rincorso e braccato dal suo ex collega in una corsa contro il tempo, contro la morte e contro i servizi segreti statunitensi, è anche il protagonista di questo nuovo poster che ci ricorda l’uscita il 22 luglio e che trovate in calce all’articolo.

Recita la sinossi ufficiale del film: “The Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall’agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l’obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l’impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte”.

Nel ricchissimo cast, oltre ai già citati Thornton e Ana de Armas, anche Regé-Jean Page di Bridgerton e Wagner Moura di Narcos, con Netflix intenzionata quindi a rimettere insieme il meglio del meglio del suo piccolo schermo. Quali le vostre aspettative sul progetto? Ditecelo nei commenti!