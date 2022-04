The Gray Man: le foto di Ryan Gosling e Ana De Armas nel film dei Russo, ecco la data!

Dopo la nuova foto di Chris Evans, Entertainment Weekly ha diffuso tutte le foto ufficiali del cast di The Gray Man, il nuovo film diretto dai fratelli Russo e che già è definito il film più costoso mai prodotto da Netflix, capace di togliere questo invidiabile record al precedente successo Red Notice, distribuito in streaming alla fine del 2021.

Nelle nuove foto ufficiali di The Gray Man, in attesa di un trailer ufficiale, possiamo quindi dare un nuovo sguardo ai look di Ryan Gosling e Ana De Armas, ma anche la star di Bridgerton Regé-Jean Page, più a un'altra immagine che ritrae il personaggio di Gosling in azione. Trovate tutti gli scatti in calce a questa news.

The Gray Man uscirà in alcune sale cinematografiche selezionate il 13 luglio 2022, per poi approdare sulla piattaforma digitale Netflix il 22 luglio successivo.



Basato sull'omonimo romanzo scritto da Mark Greaney, The Gray Man segue le vicende di Court Gentry (Gosling), ex agente CIA ora assassino al soldo del miglior offerente che dà la caccia in giro per il mondo al suo ex superiore Lloyd Hansen (Evans). "The Gray Man è un film di spionaggio. Per i fan di The Winter Soldier, si tratta di un film simile nel seso che stiamo cercando di inserirlo in un ambiente molto moderno e attuale che stiamo affrontando a livello globale tra reti di spionaggio e CIA" avevano spiegato i Russo. "Sarà divertente vedere Chris in un ruolo opposto a Captain America".

Ricordiamo che The Gray Man rappresenterà la quinta collaborazione tra Chris Evans e i fratelli Russo, dopo i cinecomic del Marvel Cinematic Universe Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame: secondo le indiscrezioni tutti i membri del trio sono destinati a tornare ai Marvel Studios, con Chris Evans che riprenderà il ruolo di Steve Rogers in un misterioso progetto segreto del MCU slegato da Captain America e i Russo in pole position per un eventuale prossimo film-crossover degli Avengers.