The Gray Man, i Russo al lavoro su un sequel e uno spin-off: 'E uno sarà R rated'

Con The Gray Man Netflix ha evidentemente fatto centro: il film con Ryan Gosling, Ana de Armas e Chris Evans è immediatamente saltato in cima alle classifiche, riscuotendo anche un gradimento più che discreto da parte degli spettatori. Perché, dunque, non cogliere la palla al balzo e provare a fare il bis?

Mentre fan e critici si scontrano su Rotten Tomatoes nel giudicare The Gray Man, infatti, i Russo annunciano di essere al lavoro con Netflix non solo su un sequel, ma anche su uno spin-off del fortunatissimo film action: "Il sequel sarà ispirato al romanzo di Mark Greaney. Il passaggio da un media all'altro richiede una certa dose di interpretazione, ma abbiamo un'incredibile quantità di materiale a disposizione. Per il sequel punteremo su quello" sono state le parole di Joe Russo.

Sempre Joe ha rincarato la dose parlando dello spin-off che, a quanto pare, potrebbe puntare esclusivamente a un pubblico adulto: "Wernick e Reese scriveranno lo spin-off e noi proveremo a fare qualcosa di più alternativo e sperimentale. [...] Significa che quello sarà probabilmente un hard R. Ma non possiamo dire altro a questo punto" sono state le parole del regista di Avengers: Endgame.

E voi, avete apprezzato il film dei fratelli Russo? Siete contenti della decisione di espanderne l'universo? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di The Gray Man.