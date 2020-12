The Gray Man: i Russo annunciano altri quattro super-attori per il film Netflix

Dopo l'annuncio di Ryan Gosling e Chris Evans e successivamente di Ana de Armas come protagonisti di The Gray Man, il nuovo film dei fratelli Russo in lavorazione per Netflix aumenta i suoi ranghi con ben quattro new entry!

Sono stati gli stessi registi, attraverso il loro banner produttivo della AGBO, ad annunciare tramite un post su Twitter che Jessica Henwick, Wagner Moura, Julia Butters e Dhanush faranno parte dell'ensemble del film attualmente in lavorazione, inizialmente pensato per Sony Pictures.

The Gray Man sarà il blockbuster con il budget più alto nella storia di Netflix, superando il record di The Red Notice con The Rock, ancora inedito: i registi di Avengers hanno scritto la sceneggiatura con i loro collaboratori recente Christopher Markus e Stephen McFeely, e oltre a dirigere produrranno insieme a Mike Larocca, Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Chris Castaldi.

La storia è basata sul romanzo d'esordio di Mark Greaney, pubblicato nel 2009, il primo incentrato sulla figura dell'Uomo Grigio, un assassino freelance ed ex agente della CIA di nome Court Gentry. Il thriller d'azione seguirà Gentry (Gosling) mentre viene braccato in giro per il mondo da Lloyd Hansen (Evans), un ex della CIA. Il film è basato sul primo capitolo della serie e, come già stato confermato, darà il via ad un nuovo franchise.