The Gray Man, Rege-Jean Page elogia i fratelli Russo: 'Lo standard è altissimo'

Dopo il successo ottenuto grazie al ruolo del duca di Hasting in Bridgerton, Regé-Jean Page ha deciso di abbandonare la serie per dedicarsi a due grandi progetti in arrivo sul grande schermo, ovvero il film di Dunegeons & Dragons e The Gray Man, attesa pellicola Netflix dei fratelli Russo con protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans.

"La cosa più assurda di lavorare su un set dei fratelli Russo è che lo standard è talmente alto in ogni dipartimento che nessuno ti controlla" ha detto l'attore a Variety parlando della sua esperienza con i registi di Avengers: Endgame. "Ti danno da fare delle cose incredibilmente difficili e si aspettano che tu sia in grado di farle, perché non assumono persone che non sono all'altezza."

Ad esempio, l'attore ha ha spiegato che gli autori hanno riscritto alcune delle sue scene il giorno prima di girarle. "Mi hanno detto tipo: 'Tu vieni dal teatro, giusto? Puoi gestire questa cosa", ha ricordato Page con una risata.

Anthony Russo ha scoperto l'attore grazie a un gruppo di mamme che parlava di Bridgerton in un parco durante le vacanze natalizie. "Parlavano di lui in termini entusiastici, del tipo 'Devi incontrare per forza questo ragazzo. È fantastico in Bridgerton'". L'attore entro marzo era già stato ingaggiato per il film Netflix, e il regista ha dichiarato che è stata la sua "destrezza" come performer a renderlo perfetto per il ruolo.

In attesa di conoscere la data di uscita del film, Chris Evans ha mostrato i suoi lividi dal set di The Gray Man.