The Gray Man: Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton e Alfre Woodard entrano nel cast

Tre nuovi attori si aggiungono al cast di The Gray Man, il film dei Fratelli Russo con Chris Evans: diamo il benvenuto a Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton e Alfre Woodard.

La star di Bridgerton Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton (L'uomo che non c'era, Lama Tagliente) e Alfre Woodard (Primo Contatto, 12 anni schiavo) sono le nuove aggiunte al cast di The Gray Man, il prossimo film dei registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo, che poteva già contare sull'apporto di Chris Evans, Ana De Armas e Ryan Gosling, oltre che di Wagner Moura, Jessica Henwick, Julia Butters e Dhanush.

Al momento non è noto il ruolo che interpreteranno i nuovi arrivati, ma ricordiamo che la pellicola targata Netflix sarà un adattamento dell'omonimo romanzo pubblicato nel 2009 da Mark Greaney, che segue le vicende del titolare Gray Man, un assassino freelance e ex-agente della CIA. Nel film scritto dai Russo assieme sceneggiatori del MCU Christopher Markus e Stephen McFeely, Gentry (Ryan Gosling) sarà inseguito per tutto il mondo dall'ex-collega della CIA Lloyd Hansen (Evans), in quella che sarà la trasposizione del primo volume della saga.

Le riprese dovrebbero iniziare tra un paio di settimane a Los Angeles, e pare che si tratterà della pellicola dal budget più alto nella storia delle produzioni Netflix.