The Gray Man, partite le riprese: tutti i dettagli sul film Netflix dei fratelli Russo

Ora che il dramma Cherry con Tom Holland è uscito su Apple TV+, i fratelli Russo possono finalmente dedicarsi al loro prossimo progetto. Tramite un post condiviso su twitter, i registi di Avengers: Endgame hanno annunciato l'inizio delle riprese di The Gray Man, nuova pellicola Action targata Netflix con protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans.

I filmmaker hanno dato la notizia pubblicato una foto del ciak scattata direttamente sul set, grazie alla quale possiamo anche dare una prima occhiata al logo ufficiale del film.

Basato sull'omonimo romanzo scritto da Mark Greaney, si tratta di un'action di spionaggio che vedrà Gosling nei panni di Court Gentry, ex agente CIA ora assassino al soldo del miglior offerente che dà la caccia in giro per il mondo al suo ex superiore Lloyd Hansen (Evans). Il cast include anche Ana de Armas - apparsa di recente in un video in piena modalità John Wick durante la preparazione al film - Billy Bob Thornton, Alfre Woodard e la star di Bridgerton Regé-Jean Page.

Prodotto, scritto e diretto dai registi di Avengers: Endgame, The Gray Man potrà contare su un ingente budget di 200 milioni di dollari, il più alto di sempre tra quelli stanziati dal colosso dello streaming (superiore anche a quello dell'atteso Red Notice con The Rock e Gal Gadot), e avrà il compito di dare vita ad un nuovo franchise. Il film attualmente non ha una data di uscita ufficiale.