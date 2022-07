The Gray Man da oggi in streaming: 5 cose da sapere sul film Netflix più costoso di sempre

Come promesso dal trailer ufficiale di The Gray Man, dopo un breve passaggio in alcune sale cinematografiche italiane selezionate, il nuovo film diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo arriva da oggi in esclusiva su Netflix gratis per tutti gli abbonati.

Per prepararvi alla visione, ecco 5 cose che dovete assolutamente sapere su The Gray Man, che riunisce i registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame ai loro sceneggiatori di fiducia Christopher Markus e Stephen McFeely:

Un cast da urlo : le due star principali di The Gray Man sono Ryan Gosling nei panni del protagonista e Chris Evans in quelli dello psicopatico antagonista, con Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard in ruoli secondari.

: le due star principali di The Gray Man sono Ryan Gosling nei panni del protagonista e Chris Evans in quelli dello psicopatico antagonista, con Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard in ruoli secondari. La trama : The Gray Man è la storia dell'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall'Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l'obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco, e ne avrà bisogno...

: The Gray Man è la storia dell'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall'Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l'obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco, e ne avrà bisogno... E' una storia originale? : No, The Gray Man non è una storia originale ma è tratta dal romanzo omonimo di Mark Greaney, che è stato anche co-autore di Tom Clancy negli ultimi anni della vita dell'autore. Il successo del primo romanzo di The Gray Man ha portato alla nascita di una vera e propria saga, che ad oggi conta quasi dieci capitoli.

: No, The Gray Man non è una storia originale ma è tratta dal romanzo omonimo di Mark Greaney, che è stato anche co-autore di Tom Clancy negli ultimi anni della vita dell'autore. Il successo del primo romanzo di The Gray Man ha portato alla nascita di una vera e propria saga, che ad oggi conta quasi dieci capitoli. Nascita di un franchise : Considerata la popolarità dei romanzi e l'enorme mole di materiale originale fornito da Graney, i Russo hanno già anticipato prossimi film della saga di The Gray Man, che, sempre in collaborazione con Netflix, è pronto a diventare un vero e proprio franchise.

: Considerata la popolarità dei romanzi e l'enorme mole di materiale originale fornito da Graney, i Russo hanno già anticipato prossimi film della saga di The Gray Man, che, sempre in collaborazione con Netflix, è pronto a diventare un vero e proprio franchise. Il film più costoso di sempre: Netflix ha scommesso pesante sul progetto dei Russo, investendo la bellezza di 200 milioni di dollari nel budget di produzione. Questo numero rende The Gray Man il film più costoso di sempre prodotto dalla piattaforma.

