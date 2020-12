The Gray Man, il nuovo film dei fratelli Russo diventerà un franchise

Uno dei film in cantiere più attesi è The Gray Man, che vedrà protagonisti Chris Evans e Ryan Gosling. Una delle possibilità era quella di un franchise che si sarebbe sviluppato dal primo film. La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime ore direttamente dai fratelli Russo, registi del film, annunciata durante un panel del CCXP.

Anthony e Joe Russo hanno parlato di diversi progetti in lavorazione ma le dichiarazioni più succulente sono arrivate proprio su The Gray Man.

L'action thriller segue un ex agente della CIA diventato un killer su commissione di nome Court Gentry, noto anche come The Gray Man. Gosling interpreta Gentry, a cui dà la caccia un ex collega della CIA, Lloyd Hansen (Chris Evans).



"Non risponderemo a tutte le domande nel primo film. Potremmo seguire altri personaggi ma non risponderemo a tutte le domande nel primo film. Quindi finirai il film e avrai una storia completa ma avrai ancora domande sull'universo più ampio. E penso che sia un modo per rompere un po' lo schema, e non dare tutto subito al pubblico nel primo film. Non avere una narrazione chiusa. Avere una narrazione aperta come il capitolo di un libro" ha dichiarato Joe Russo.

"Il cast è eccezionale, la sceneggiatura eccellente. Inizieremo le riprese a fine gennaio qui a Los Angeles. E poi in primavera avremo un po' di lavoro all'estero, in Europa".

Russo elogia anche Netflix:"Abbiamo avuto grande supporto, e il COVID non ci ha influenzato".



I fratelli Russo sono noti per il loro lavoro nel Marvel Cinematic Universe. Potete saperne di più leggendo la nostra recensione di Avengers: Infinity War e la nostra recensione di Avengers: Endgame.