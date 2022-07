The Gray Man, i fratelli Russo: 'Ecco come abbiamo ottenuto Evans e Gosling nel cast'

A un giorno dalla premiere mondiale di The Gray Man, fratelli Anthony e Joe Russo, registi della pellicola, hanno raccontato di come sono riusciti a riunire in un colpo solo star del calibro di Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas e Regé-Jean Page. Netflix ha dato ai registi del fenomeno Avengers: Endgame completa carta bianca sul progetto.

La pellicola è rapidamente diventata la più costosa mai prodotta da Netflix (200 milioni di dollari il budget) e nelle note stampa Anthony Russo ha provato a spiegare quanto cruciale si è rivelato il casting della pellicola al fine di realizzare il progetto:

"Il casting è fondamentale in qualsiasi progetto. Volevamo che fosse basato sul realismo psicologico. Per quanto i personaggi siano accentuati, si vogliono sempre attori che siano in grado di portare un po' di veridicità. Non potremmo essere più fortunati a lavorare con il cast che abbiamo a disposizione, ed è importante perché si tratta di un mondo denso e pieno di personaggi unici. Avevamo bisogno di un cast di questo livello per realizzare la visione del mondo che stavamo creando".

Anche Joe Russo ha sottolineato l'importanza di un cast di tale livello per enfatizzare il dinamismo di questi personaggi:

"È un cast incredibile. Era nostra intenzione creare un mondo in cui il pubblico potesse immergersi. Ogni personaggio ha un livello di dettaglio, di riflessione e di storia alle spalle. Io e mio fratello amiamo i cattivi complicati. Ci piacciono i cattivi che sono eroi nelle loro storie. Ci piacciono gli eroi che sono moralmente grigi e complessi e tutti hanno interessi in competizione, e questi interessi sono ciò che creano i personaggi. Si tratta di una vera e propria battaglia di volontà. Abbiamo un cast straordinario che ha davvero riempito questo mondo in un modo che sembra tridimensionale, riflessivo, vivo, drammatico. E ognuno di questi personaggi può accompagnarvi in una storia o in un viaggio in una parte diversa di questo mondo".

In precedenza, Regé-Jean Page ha paragonato The Gray Man ai mondi di James Bond e Jason Bourne. Pochi giorni fa, è uscito il trailer finale di The Gray Man.