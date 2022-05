The Gray Man, nuova foto di Ryan Gosling: 'E' un tipo comune, vuole solo guardare Netflix'

Dopo le ultime foto di The Gray Man con Ryan Gosling e Chris Evans, la rivista Empire punta la sua lente d'ingrandimento su Courtland Gentry, il protagonista del nuovo action dei fratelli Joe e Anthony Russo prodotto e distribuito da Netflix.

Interpretato dalla star di La La Land, First Man e Solo Dio perdona di Nicolas Winding Refn, Courtland Gentry (alias Sierra Six) è una spia per obbligo piuttosto che per senso del dovere o patriottismo: tirato fuori di prigione per conto della CIA, oggi preferirebbe di gran lunga poter vivere una vita normale. Ma con il sociopatico cacciatore di uomini Lloyd Hansen (Chris Evans) Lloyd Hansen sulle sue tracce, non sarà facile.

"Quello che mi è piaciuto di più di questo personaggio è che vuole quello che desidera la maggior parte di noi, ovvero essere lasciato in pace", ha dichiarato ad Empire Ryan Gosling. "I suoi obiettivi non sono economici, non si tratta di trovare tesori o arricchirsi, non è neanche in cerca di vendetta. Vuole solo avere il diritto di potersi sedere sul divano e guardare Netflix come facciamo tutti noi." Ma, quando non guarda Netflix, Courtland sa come menare le mani, anche grazie ad un affilato senso dell'umorismo: "In quasi tutte le scene abbiamo cercato di metterlo in una posizione di svantaggio", spiega Gosling. “E per lui il suo senso dell'umorismo è uno strumento di sopravvivenza. Riesce a capire cosa c'è di divertente nell'assurdità della situazione in cui si trova, e in questo modo può prendere le distanze dal pericolo".

Per altri approfondimenti scoprite la data d uscita di The Gray Man, che arriverà al cinema e su Netflix quest'estate.