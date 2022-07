The Gray Man, in che modo il film dei Russo con Chris Evans è connesso Captain America?

The Gray Man sta per arrivare su Netflix, ma sapete che tra il nuovo film dei fratelli Russo e il Captain America interpretato proprio da Chris Evans (che ora veste invece i panni del villain) c'è una peculiare connessione?

No, non si tratta del tipo di connessioni che potreste pensare, a livello contenutistico o riguardanti il MCU nel senso più stretto.

Si tratta, invece, di ciò che ha convinto i fratelli Russo a imbarcarsi in un progetto come The Gray Man, e a volere Chris Evans come antagonista del film.

"Leggemmo il romanzo da cui è tratto The Gray Man tanti anni fa, mentre stavamo girando Winter Soldier, e scrivemmo la prima bozza dell'adattamento tra una scena e l'altra del film Marvel, pensando che sarebbe stato potenzialmente il prossimo progetto a cui avremmo lavorato. Ma poi ci hanno chiesto di girare anche Civil War, e poi Angers: Infinity War e Endgame" ha spiegato Joe Russo.

"E lavorare cin Chris per così tanti anni e per quattro film differenti ma su quello specifico personaggio di Captain America è stato davvero entusiasmante" ha aggiunto Anthony "Ma ovviamente abbiamo iniziato a sviluppare una concezione di Chris che ci diceva che le sue abilità attoriali potevano andare oltre tutto quanto fatto finora, oltre persino le cose meravigliose che ci ha mostrato nei panni di quel personaggio. Per cui, volevamo fare qualcosa al riguardo, volevamo portarlo in un certo nella direzione opposta a Cap, e trovare un personaggio completamente diverso, agli antipodi. E quello è il personaggio che interpreta in The Gray Man".

E ovviamente Chris Evans ha colto in pieno l'intenzione (e a tal proposito, perché non date un'occhiata alle migliori interpretazioni di Chris Evans oltre Captain America?): "Chris ha assolto alla perfezione il compito, e assimilato fin da subito la nozione che il suo personaggio fosse un agente del caos" ha poi continuato Joe, con Anthony che ha concluso "E da attore e filmmaker sofisticato qual è, comprende la narrazione su ogni livello. [Chris] sapeva perfettamente che l'intero film si basa su due poli opposti che sono il suo personaggio e quello di Ryan Gosling. E più potevamo spingere questi personaggi a essere l'uno l'antitesi dell'altro, più il film sarebbe stato interessante".