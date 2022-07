The Gray Man, il film Netflix massacrato dalla critica: 'Fa quasi rimpiangere Red Notice'

Infatti, per ogni recensione che elogia la chimica combattiva e comica di Chris Evans e Ryan Gosling, ce n'è un'altra che ritiene il film un ottimo esempio di come annoiare il pubblico . David Ehrlich di IndieWire, ad esempio, non è rimasto soddisfatto dell'ultima uscita dei fratelli Russo, notando come gli abbia quasi fatto venire nostalgia di Red Notice, un altro film d'azione di Netflix accolto negativamente (per usare un eufemismo) dalla critica.

THE GRAY MAN is just 2 hours of Tom Clancy rejects shouting brainless shit like "make him dead" between bland action scenes in beautiful locations, all of which leads to the most hilariously stupid bad guy backstory reveal i've ever seen. almost made me nostalgic for Red Notice. — david ehrlich (@davidehrlich) July 11, 2022

The Gray Man is two hours of James Bond meets Fast and Furious. Super exciting action, massive scale & set pieces, solid, self aware performances, consistent laughs, just a whole lot of fun. Gosling and Evans rule, supporting cast great, it’s a little obvious but never boring. pic.twitter.com/hSoTwgCMfA — Germain Lussier (@GermainLussier) July 11, 2022

THE GRAY MAN is a tactically aggressive, assassin action film by the Russo Brothers. Ryan Gosling brings his usual stoic toughness against Chris Evans’ wicked charm. Not as impressive as the Mission: Impossible or John Wick films but still a hefty piece of popcorn entertainment. pic.twitter.com/ggXuErNUYs — Matt Neglia (@NextBestPicture) July 11, 2022