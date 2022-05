The Gray Man: il film dei fratelli Russo avrà già un prequel!

The Gray Man è uno dei film più attesi questa estate su Netflix, e uno dei suoi protagonisti, Ryan Gosling, ha ammesso di sperare nella nascita di un franchise. Sembra che i suoi desideri siano stati già esauditi, perché dalle ultime notizie un prequel sarebbe già in fase di sviluppo con gli sceneggiatori di Deadpool Rhett Reese e Paul Wernick.

A confermare la notizia è Empire Magazine, che anticipa anche che il film sarà incentrato sul personaggio interpretato da Chris Evans. Come sappiamo, quest'ultimo in The Gray Man sarà un ex collega di "Sierra Six", protagonista interpretato da Gosling, al quale darà la caccia. Infatti "Sierra Six" porta con sé alcuni oscuri segreti della CIA, la cui uscita sarebbe disastrosa. Sarà sicuramente interessante, nel prequel, approfondire il personaggio di Evans, che seppur rilevante non sarà centrale nella pellicola.

Ma le novità non finiscono qui. È stato infatti anche confermato che un sequel diretto di The Grey Man è già nei piani, e sarà scritto dallo sceneggiatore Marvel Stephen McFeely, che attualmente sta delineando il progetto con Gosling che è destinato a tornare ancora.

La vera domanda però è: i fratelli Russo torneranno a dirigere anche il prequel e un eventuale sequel? Questo ancora non si sa. Intanto attendiamo l'uscita del film, prevista su Netflix per Luglio 2022, mentre arrivano le prime foto di The Gray Man!