The Gray Man, fan impazziti per il nuovo look baffuto di Chris Evans nel film Netflix

Il trailer del 2022 di Netflix ha presentato una piccola anteprima per i migliori titoli in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand, e i fan si sono subito fiondati sui social per commentare il nuovo look baffuto di Chris Evans in The Gray Man.

Come potete vedere nel frame in calce all'articolo, nel prossimo film di Anthony e Joe Russo la star del Marvel Cinematic Universe vanterà un nuovo paio di baffi: il look sta già ottenendo un grande apprezzamento tra i fan sui social network, un po' come era successo col famoso maglione di lana indossato in Knives Out - Cena col delitto di Rian Johnson, il cui sequel ha rubato la scena nello spot netflixiano. Curiosamente, poi, il personaggio di Chris Evans in The Gray Man, Lloyd Hansen, si mostra nella clip come un personaggio antagonista molto simile al Ransome di Knives Out, e sicuramente i baffi della star non potranno che guadagnare ulteriore popolarità da qui in avanti con l'uscita del prossimo materiale promozionale del film.

Ricordiamo che The Gray Man rappresenterà la quinta collaborazione tra Chris Evans e i fratelli Russo, dopo i cinecomic del Marvel Cinematic Universe Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame: secondo le indiscrezioni tutti i membri del trio sono destinati a tornare ai Marvel Studios, con Chris Evans che riprenderà il ruolo di Steve Rogers in un misterioso progetto segreto del MCU slegato da Captain America e i Russo in pole position per un eventuale prossimo film-crossover degli Avengers.

The Gray Man non ha ancora una data d'uscita precisa su Netflix: il cast include Ryan Gosling come protagonista e Ana de Armas.