The Gray Man, fan e critici non concordano su Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes, si sa, è una delle principali fonti d'informazione per chi cerca di orientarsi sui film in uscita: il punteggio attribuito dal noto aggregatore di recensioni tiene però conto non soltanto del giudizio degli spettatori, ma anche di quello dei critici... Fazioni che spesso non concordano, come nel caso di The Gray Man!

Il film dei Russo è da oggi disponibile su Netflix ed è stato letteralmente massacrato dalla critica, che sembra aver trovato ben pochi motivi per elogiare l'ultimo lavoro dei registi di Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame: neanche a dirlo, però, il parere del pubblico sembra andare in direzione completamente opposta a quello della stampa specializzata.

Mentre vi scriviamo, infatti, il punteggio affibbiato dai critici a The Gray Man su Rotten Tomatoes è fermo ad un poco lusinghiero 50%, che pone il film ai livelli di tante altre produzioni la cui visione è stata convintamente sconsigliata; allo stesso tempo, però, l'audience premia l'ultima prestazione di Ryan Gosling e Chris Evans con un gradimento del 90%.

Una tendenza che sembra rispettare quella che contraddistingue i punteggi di buona parte dei blockbuster degli ultimi anni, spesso graditi al pubblico e invisi alla critica: quale delle due parti avrà ragione? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi consigliamo alcuni film da recuperare dopo The Gray Man.